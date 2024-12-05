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لبنان

بلاغ من وزارة الاقتصاد الى مزارعي القمح والشعير.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-12-2024 | 06:13
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عممت وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، بلاغا حمل الرقم 2، موجها الى الى مزارعي القمح والشعير، وتضمن الشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم ووجوب التقيد بها، على ان يقدم الطلب لموسم العام 2025، ابتداء من 2 كانون الثاني 2025 وحتى 1 آذار ضمنا ( مهلة نهائية غير قابلة للتمديد) على أنموذج خاص تقدمه الادارة مجانا، مرفق بالمستندات المحددة.
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