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لبنان

جعجع اتصل بمولوي: لتوقيف قتلة رولان المر

Lebanon 24
05-12-2024 | 06:30
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "اكس": 
 
"اتصلت ظهر اليوم بمعالي وزير الداخلية بسام مولوي، حيث طلبت من معالي الوزير تكثيف جهود ودوريات القوى الأمنية من أجل التوصل سريعا إلى توقيف قتلة الرفيق رولان المر، وهم معروفون بالاسم والصورة.
كما طلبت من الوزير مولوي معالجة أمر هذه المجموعة الخارجة عن القانون ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة الموجودة في بيروت والتي على مرّ الأيام عاثت خرابا وفسادا في أحيائها الهانئة، حيث يسجل في سجِّلها ما لا يقل عن أربع جرائم قتل في أقل من خمس سنوات، وهذا عدا عن جرائم الاعتداء وتكسير بعض المقاهي والإخلال بالنظام والانتظام ونشر الفوضى".
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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