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لبنان

حراك المعلمين المتعاقدين طالب الحلبي بـ600 دولار بدل انتاجية

Lebanon 24
05-12-2024 | 06:30
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طالب حراك المعلمين المتعاقدين في بيان، من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بـ"عدم ربط  بدل إنتاجية المعلمين برفع أجر ساعة المتعاقدين".
 
 
ولفت منسق الحراك حمزة منصور الى انه طلب من الوزير الحلبي "حسم قيمة بدل الانتاجية الأسبوع المقبل الى أبعد تقدير لدفعها في موعدها في 20 كانون الأول"، وذكره بمطلب الحراك "أثناء اللقاء معه في بداية العام الدراسي المتعلق برفع بدل الانتاجية إلى 600 دولار"، وقال: "لن نقبل بأي صفقة تجريها وزارة التربية مع روابطها لتخفيض بدل الانتاجية دون 600 دولار".
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أضاف: "لا يهمنا اللقاءات الصورية التذكارية مع الوزير ولا أن يدعونا للقاء. رسائلنا تصله كل يوم على تلفونه الخاص، وتحمل حقوقنا ومطالبنا، وطالما هي تصله ويقرأها فهو يعرف إذا ثوابت حقوقنا والتي حددناها ببدل انتاجية 600 دولار، رفع أجر الساعة والإستفادة منه من بداية هذا العام الدراسي ووقف مجزرة تقليص ساعات المتعاقدين واصدار قرار من الوزير باحتسابها كاملة كما كانت العام المنصرم دون انتظار مجلس النواب".
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