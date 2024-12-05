"للإسراع في مسح الاضرار".. 380 صيدليّة متضرّرة في الجنوب جرّاء الحرب

زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، مع وفد من النقابة ضمّ الدكاترة عبدالرحمن مرقباوي، نجيب محفوظ وزياد حج شحاده.

Advertisement

وقدّم سلوم لائحة باسماء الـ 380 صيدليّة المتضرّرة جزئيّا وكليّا، والمعلومات المتعلّقة بها، مطالبا بـ"الاسراع في مسح الاضرار، وتعويض الصيادلة للتمكّن من العودة وتأدية واجبهم الانساني والصحي في خدمة المواطنين"، لافتا الى أنه "يتواصل مع جهات دوليّة للتحفيز على مساعدة المواطنين المتضررين و بخاصة الصيادلة".من جهته، اكّد حيدر "وضع الصيدليات المتضرّرة الواقعة في نطاق مجلس الجنوب ، ضمن اولويّة عمل المجلس و المباشرة في مسح الاضرار، والتعويض فور رصد الاموال لها" .