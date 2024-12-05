جعجع نعى رئيس مكتب "القوات" في كرم الزيتون: ستبقى رمزا للمواطن الغيور والمثالي

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وختم: "نم قرير العين، لأن استشهادك، كما حياتك، سيحرر الأشرفيه من ظواهر لا تشبهها، ويعيد اليها أمنها وأمانها. في جوار الرب". نعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس مركز "القوات" في كرم الزيتون في الأشرفية المختار رولان ناظك المر، وقال في بيان: "رفيقي رولان، امتدت يد الجهل والغدر والإجرام لتسرقك من بين أهلك، أهل الأشرفية، وأنت، وباعتراف الجميع، رولان المسالم، والمصلح، والمنفتح على كل حوار ونقاش. إن هذه اليد الآثمة التي لا تميز أبيض من أسود، لن تخطفك من قلوب رفاقك وأحبائك، اهل الأشرفية، بل ستبقى رولان الملتزم، الواضح، المضحي، المتواضع والمسالم. ستبقى رولان رمزا للمواطن الغيور والمثالي الذي نطمح جميعنا اليه".وختم: "نم قرير العين، لأن استشهادك، كما حياتك، سيحرر الأشرفيه من ظواهر لا تشبهها، ويعيد اليها أمنها وأمانها. في جوار الرب".

كذلك، نعى حزب "القوات اللبنانية" ونقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات والأهل في بيان، "رئيس مركز "القوات" في كرم الزيتون في الأشرفية المختار رولان ناظك المر.

يحتفل بالصلاة عن نفسه السبت 7 كانون الأول 2024 عند الساعة 2,00 بعد الظهر في كنيسة "سيدة الانتقال" للروم الملكيين الكاثوليك - اتشيناك الأشرفية، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة في بولونيا.



تقبل التعازي في صالون الكنيسة يوم الخميس 5 الجاري من الساعة 12 ظهرا لغاية 6,00 مساء، يوم الجمعة 6 الجاري من الساعة 11,00 قبل الظهر ولغاية 6,00 مساء، يوم الدفن السبت 7 الجاري ابتداء من الساعة 11,00 قبل الظهر".