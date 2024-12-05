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لبنان

بشأن تعزيز انتشاره في الجنوب وتفجير ذخائر غير منفجرة.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
05-12-2024 | 08:10
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"يواصل الجيش تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وفي هذا السياق، تتابع قيادة الجيش مع المراجع المختصة الخروقات المستمرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، فيما تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها، بما فيها عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين، إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبًا لأي طارئ، بخاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل المصلحة الوطنية".
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إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش في بيان آخر أنه "بتاريخ 5/ 12/ 2024، ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي تفجير القليلة – صور وحنوش – البترون، ومنطقتَي عيناتا – بنت جبيل وشبعا – حاصبيا"، كذلك "بتاريخ 5/ 12/ 2024، ما بين الساعة 15.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية وذخائر غير منفجرة  من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتيّ الزرارية – صيدا وشبعا – حاصبيا".
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