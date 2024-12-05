بو حبيب التقى سفيري كندا وأستراليا

عرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم تطورات الأوضاع في لبنان بعد الاعلان عن وقف إطلاق النار، وتمنى على كندا والدول الصديقة دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار، وتعزيز الدعم للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية ليتمكنوا من الاضطلاع بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة.

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من جهتها، اكدت السفيرة ماكولوم دعم كندا الثابت للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية، مشددة على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

كما التقى الوزير بو حبيب سفير استراليا أندرو بارنز وجرى التداول في الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، وأعرب الوزير عن أمله في أن تبدأ لجنة مراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار عملها قريبا لتضع حداً لخروقات اسرائيل. وأكد كذلك ضرورة إظهار الحدود في جنوب لبنان وإنسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، كخطوة أساسية في سبيل التوصّل الى هدوء واستقرار مستدامَين على الحدود.

بدوره، نقل السفير بارنز للوزير بو حبيب ترحيب الحكومة الاسترالية بوقف اطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه، مؤكدا ايضاً على أهمية الجالية اللبنانية في أستراليا ودعمها للقضايا للبنانية.