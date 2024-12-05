Advertisement

لبنان

بو حبيب التقى سفيري كندا وأستراليا

Lebanon 24
05-12-2024 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1288376-638690055480503742.jpg
Doc-P-1288376-638690055480503742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم تطورات الأوضاع في لبنان بعد الاعلان عن وقف إطلاق النار، وتمنى على كندا والدول الصديقة دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار، وتعزيز الدعم للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية ليتمكنوا من الاضطلاع بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة.
Advertisement
 
من جهتها، اكدت السفيرة ماكولوم دعم كندا الثابت للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية، مشددة على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
كما التقى الوزير بو حبيب سفير استراليا أندرو بارنز وجرى التداول في الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، وأعرب الوزير عن أمله في أن تبدأ لجنة مراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار عملها قريبا لتضع حداً لخروقات اسرائيل. وأكد كذلك ضرورة إظهار الحدود في جنوب لبنان وإنسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، كخطوة أساسية في سبيل التوصّل الى هدوء واستقرار مستدامَين على الحدود.
بدوره، نقل السفير بارنز للوزير بو حبيب ترحيب الحكومة الاسترالية بوقف اطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه، مؤكدا ايضاً على أهمية الجالية اللبنانية في أستراليا ودعمها للقضايا للبنانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-12-05
09:10 | 2024-12-05
08:40 | 2024-12-05
08:39 | 2024-12-05
08:11 | 2024-12-05
08:10 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24