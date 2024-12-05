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لبنان

"لا صوت يعلو فوق صوت الموسيقى"... إنطلاق مهرجان "بيروت تُرنّم" (صور)

Lebanon 24
05-12-2024 | 07:08
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انطلقت يوم أمس الدورة السابعة عشرة لمهرجان "بيروت تُرنّم" بعنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الموسيقى".
 
 
وافتتح المهرجان بأمسية موسيقية في كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت، مع الأوركسترا اللبنانية الوطنية.
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وتضمنت الأمسية مقاطع موسيقية لموزارت بمشاركة السوبرانو ميرا عقيقي والميزو سوبرانو غريس مدوّر، وعازف الباريتون سيزار ناعسي مع مواكبة جوقة كورال الجامعة الأنطونية وبقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق.
 
 
وقالت مؤسسة المهرجان ميشلين أبي سمرا خلال الإفتتاح: "كونوا على يقين بأننا سنتحد بالأمل والشغف والموسيقى في نفس الوقت ونفس المكان في العام المقبل".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ مهرجان "بيروت تُرنّم" يستمر لغاية 23 كانون الأوّل.
 
 
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