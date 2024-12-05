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لبنان

كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله اليوم

Lebanon 24
05-12-2024 | 08:40
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يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند الساعة السادسة من مساء اليوم. 
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حزب الله

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