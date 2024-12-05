صدور الحكم في قضية تعنيف الأطفال في حضانة "Gardereve"

صدر الحكم في قضية تعنيف الأطفال في حضانة "Gardereve" في محلة الجديدة- المتن، وحُكِمَ على المدّعى عليهما طوني مهنا وجومانة بو سعيد بالسجن 3 سنوات، فيما حكم على دجيني الحلو بالسجن 4 سنوات.

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