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لبنان

صدور الحكم في قضية تعنيف الأطفال في حضانة "Gardereve"

Lebanon 24
05-12-2024 | 07:59
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صدر الحكم في قضية تعنيف الأطفال في حضانة "Gardereve" في محلة الجديدة- المتن، وحُكِمَ على المدّعى عليهما طوني مهنا وجومانة بو سعيد بالسجن 3 سنوات، فيما حكم على دجيني الحلو بالسجن 4 سنوات.
 
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