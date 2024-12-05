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لبنان

بري استقبل رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
05-12-2024 | 08:03
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 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، النائب أحمد الخير، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
 
واستقبل بري رئيس لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق، في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث تم عرض للأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ومهام اللجنة.
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