Advertisement

لبنان

الجيش: مساعدات غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية

Lebanon 24
05-12-2024 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1288437-638690157411418980.png
Doc-P-1288437-638690157411418980.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 5/ 12/ 2024، وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل مساعدات غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية. تم تسلم الهبة في حضور السفير الإسباني في لبنان Jesus Ignacio Santos Aguado وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والملحق العسكري الإسباني العقيد Angel Santamaria Sanchez".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-12-05
10:54 | 2024-12-05
10:53 | 2024-12-05
10:52 | 2024-12-05
10:42 | 2024-12-05
10:10 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24