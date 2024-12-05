الجيش: مساعدات غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"بتاريخ 5/ 12/ 2024، وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل مساعدات غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية. تم تسلم الهبة في حضور السفير الإسباني في لبنان Jesus Ignacio Santos Aguado وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والملحق العسكري الإسباني العقيد Angel Santamaria Sanchez".

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