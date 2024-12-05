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لبنان

توقيف أفراد عصابة يقومون بسرقة السيارات

Lebanon 24
05-12-2024 | 10:52
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في إطار متابعتها الحثيثة بتوقيف المطلوبين وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة على مدى أيام، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من توقيف عصابة مؤلفة من 3 أشخاص تقوم بسرقة سيارات من منطقة جبل لبنان.

وقد جرت عملية توقيف المطلوبين بعد عملية الرصد والمتابعة في المنية، حيث تقوم هذه العصابة بسرقة السيارات وبيعها في المنطقة. 
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وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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