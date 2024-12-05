توقيف أفراد عصابة يقومون بسرقة السيارات

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في إطار متابعتها الحثيثة بتوقيف المطلوبين وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة على مدى أيام، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من توقيف عصابة مؤلفة من 3 أشخاص تقوم بسرقة سيارات من منطقة جبل لبنان.وقد جرت عملية توقيف المطلوبين بعد عملية الرصد والمتابعة في المنية، حيث تقوم هذه العصابة بسرقة السيارات وبيعها في المنطقة.وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.