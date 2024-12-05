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لبنان
رئيس وزراء مصر التقى الشامي ورحب باتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
05-12-2024
|
10:53
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استقبل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وذلك في حضور أحمد كجوك وزير المالية، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.
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ورحب مدبولي بالشامي، مشيرا إلى "أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار الفترة الأخيرة تواصلا وتنسيقا مستمرين، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو تبادل الزيارات، وهو ما يأتي استمرارا للعلاقات الأخوية المتميزة على مختلف المستويات، التي تحرص مصر على تعزيزها وترقيتها".
وطلب من الشامي نقل تحياته إلى الرئيس نجيب ميقاتي الذي "يحمل له كل مودة وتقدير، مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز النفاذ يوم 27 تشرين الأول 2024، مؤكدا "دعم مصر الكامل للبنان خلال الفترة المُقبلة ومساندته في الخطوات التي سوف يتخذها".
هذا واستعرض مدبولي، مع الشامي نتائج قرار وقف إطلاق النار ومدى الالتزام بتنفيذه من الطرفين. وقال: "سندفع بأهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق أمن وسيادة لبنان وشعبه الشقيق، كما سندفع بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل بما ينسحب على الطرفين، مع التشديد أيضا على دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، وتقديم مختلف أوجه الدعم الممكن للبنان.
بدوره، شكر الشامي "مصر على دعمها الدائم للبنان"، مؤكدا أنها "لعبت دورا مهما في دعم بلاده خلال الحرب الأخيرة، كما أنها لعبت دورا مهما أيضا، باعتبارها عضوا في اللجنة الخماسية المشكلة كإطار تنسيقي لدعم المجتمع الدولي للبنان".
وعن تكلفة الحرب في لبنان، فأكد الشامي أنها كبيرة للغاية"، وقال: "إن جهود إعادة الإعمار ستكون شاقة"، معربا في هذا الصدد عن "تطلعه لاستمرار الدعم المصري للبنان خلال مرحلة ما بعد الحرب".
كما أبدى الشامي "رغبة في تعزيز التعاون بين حكومة بلاده والحكومة المصرية في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها تبادل الخبرات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لاسيما أن التجربة المصرية الخاصة بهذه المنظومة أثبتت نجاحا ملحوظا"، موضحا أنه "يأتي هذا في ضوء سعي الحكومة اللبنانية إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، ما يمكنها من تدبير موارد الإنفاق اللازمة للمشروعات والخدمات ذات الأولوية".
وفي هذا السياق، أبدى وزير المالية المصري أحمد كجوك استعداده لـ"التعاون مع من تفوضه الحكومة اللبنانية لتبادل الخبرات الفنية والتقنية التي يمكن من خلالها نقل تجربة منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى لبنان الشقيق"، مشيرا إلى "أن تطبيق هذه المنظومة في مصر أسهم بصورة كبيرة في نمو الإيرادات، وهو ما يؤكد أهمية تطبيقها".
كما لفت إلى "إمكان عقد لقاء خلال الساعات المقبلة مع فريق عمل وزارة المالية اللبنانية، الذي يزور مصر حاليا، للبدء على الفور في المشاورات الخاصة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في لبنان".
وفي ختام اللقاء، جدد مدبولي ترحيبه بالشامي في مصر، مؤكدا "استمرار دعم مصر للبنان الشقيق في كل الملفات والموضوعات التي من شأنها تحقيق استقراره ودفع جهود التنمية به".
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