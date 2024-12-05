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لبنان

العدو الإسرائيلي يستمر في تدمير المنازل.. هذا ما قام به

Lebanon 24
05-12-2024 | 12:01
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لا يزال العدو الاسرائيلي، يمارس سياسة التدمير الممنهج للمنازل في بلدة يارون في القطاع الأوسط.
كذلك، ألقت قوات العدو قنابل مضيئة على منازل عدة في بلدة عيترون تسببت بتصدعها.
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