العدو الإسرائيلي يستمر في تدمير المنازل.. هذا ما قام به

لا يزال العدو الاسرائيلي، يمارس سياسة التدمير الممنهج للمنازل في بلدة يارون في القطاع الأوسط.

كذلك، ألقت قوات العدو قنابل مضيئة على منازل عدة في بلدة عيترون تسببت بتصدعها.