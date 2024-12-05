جديد المداهمات في الفوار- زغرتا.. هذا ما اعلنه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 5/ 12/ 2024، وأثناء عمل وحدة من الجيش على توقيف المطلوب (ي.ع.) في منطقة الفوار- زغرتا، أقدم عدد كبير من الأشخاص على اعتراض الدورية ورشق عناصر الوحدة بالحجارة.على أثر ذلك, نفذ الجيش عمليات دهم لمنازل المتورطين وأوقف 36 شخصًا، وتستمر عمليات الدهم لتوقيف بقية المتورطين.