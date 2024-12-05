بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم

أعلنت الفصائل المسلّحة السورية بعد دخولها مدينة حماة، اليوم الخميس، أنها أخرجت مئات السجناء من السجن المركزي الذي اقتحمته أيضاً. وأكد أحد قادة الفصائل ان بين المحررين مجموعة من السجناء اللبنانيين.
وانتشرت لائحة باسماء السجناء وهم:
حسن محمد الجازي
خليل محمد بعبو
شادي رفعت الطه
وليد محمد سلامة
مصطفى محمد التناري
بلال سمير فضل
خضر محمد الشيخ
محمد احمد حسن الحيلاوي
اياد عبد القادر بدوي
محمد فاتح مامون شرابي
زيدان علي عنان
انور عبد العزيز مغربي
خالد محمد اليوسف
محمد سعيد الاشقر
باسل محمد العبد الله
اسامةعبد الرحمن بدوي
محمد احمد عموري
رضوان محمد متعب ادلب
فادي احمد الخطيب
رامي حمد الجاموس
عبد الرحمن احمد باكير
سامي عكرمة شريقي
مصطفى خالد ناقوح
علي محمد جميل منلاح
محمد اسامه حاج احمد
خالد حسن ازكاح
احمد محمود السويد
محمد عبد العزيز الباشا
حسن عبد الله حمشو
عبد الرحمن خلف المزهول
فيصل توفيق المهباني
عبد الرزاق الرحال
عز الدين محمد برغود
احمد علي الخضر دوما
محمد وديع الحمود حماه
رستم خليل الموسى
بريك علي الشنان جندالشام
عبد السلام نواف اليوسف
سليمان محمد سليمان
بشار طاهر العوض
محمد عبد الستار دندل
محمد جيجان الاحمد جيجان
محمود حسن دخيل الجغيفي عراقي
شحادي محمد شحاده عنجاره
يوسف محمد حميده
مبارك سعيد الصغيري
عبد الجبار خلف الحسين
محمد احمد عموري
عبد السلام نواف اليوسف
وليد محمد سلامه
رستم خليل الموسى
احمد حسين الاحمد
محمد نجيب عبد السلام
احمد اسماعيل الموحد
مصطفى محمد التناري
ايمن مصطفى عيد
وليد حمد الله محمد الراوي عراقي
دحام جاسم الوقاع
احمد عبد المنعم عدلا
مصطفى مدين السعيد
ابراهيم حسين المسلط
مصطفى عبد الرحيم عنوش
معد عبد الحميد الاسعد
جاندار احمد قاسم
بلال فصيح هنداوي
مثنى مالك عبد الكريم الحلقي عراقي
ابراهيم احمد ناصر سراقب
جوان مروان اسماعيل
انس رجب عكوش
غياث اسعد حليمة
علي سليم يحيى
ايمن عواد الخليف
فهد احمد الحسن الصفرا
جهاد يوسف دياب
ايهاب محمد علي السفرجي
وسام ياسين المفعلاني
خليل محمود خليل حماه
عبد الله ابراهيم فرهود
خضر حمدان الحمد
عمار صالح الحمود دير الزور
احمد نواف العبيد
ايمن عبد الجواد
محمد محمد عيد الحمادي
حسام خالد الشبيب
خالد سليمان الحمدو
حسن عبد المحسن الحمدوني
فراس عبد الستار سحاري
محمد طراد احمد الغضب
عواد احمد العبد الموسى
حسام عزيز السميط
محمد شكري درعان الحسين اسماعيل خضر المحمد
ابراهيم احمد الابراهيم
عبد الهادي محمد عرابي
محمد احمد السليمان
محمود عبد الحميد ستوت
فراس عبد الحميد نعسان
عبد الباسط احمد زكريا
منير محمد الحسين
محمد حمدو الطالب
محمد احمد دعفيس
محمد ممدوح حيدر
طلال خليف الجاسم
رياض الشيخ محمود قلعة المضيق
جاسم ابراهيم الابراهيم
علاء احمد زين العابدين
محمد عبد المجيد المبروك
عمر محمد سنده
محمود شبلوط شبلوط
رامي محمد علي الامين
عمر محمد البرهوم
اسماعيل احمد الجمعه السفيري
ايمن محمد طبنج
صالح نور الدين مصطفى
حسام الدين خنجر
محمد احمد العلي زردنا
غزوان احمد مشهداني
خالد علي الوحيش
خليل الحسين الاحمد
محمد مصطفى هاشم حلوم
عبد الكريم عبد القادر عساف
تيسير محمد عبده
عبد الحكيم عادل حج قدور
بلال فصيح هنداوي
احمد علي سلوم
احمد زيوار مطرب الجناح
ناجي حسن سرحان
جهاد عبد الكريم العلي
محمود مصطفى البكور
احمد المحمد الاحمد السفيرة
احمد بريق صادق حلب
جاندار احمد قاسم كردي
بهاء عبد الكريم عبود
محمود محمد شعبان عرجة
عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم
عبد الهادي مصطفى لعلعل
ياسر فتح الله رمضون
حمد حمدان الخضر
ثائر مصطفى نداف
وسيم نديم المعروف
محمد السويد علي المحلاوي عراقي
عمار خلف دياب سويد المحلاوي عراقي
يوسف اسماعيل اليوسف
محمد ملحان احمد علي
احمد معروف الجبان
حسن ابراهيم الحسن
امجد محمد السايس
صافي حسن خليل العزيزي
يحيى محمد امين السحاره
مصطفى حمادي العموري
خالد محمود هلال جيرود
بكري حسين عكو
حسن مصطفى رفاعي
فادي احمد الخطيب ادلب
عمر قاسم الخمران
طلال الجاسم العبد الله
سالم سلوم الغبرة الشيخ
محمد وسيم هشام الطويل
محسن زكريا مجلوبة
حسن موسى الاحمد
محمد اسامه حاج احمد ادلب
حسن علي الغزاليال
عمر مصطفى بيطار
يحيى محمود فرج الخطيب
فراس خالد الدلمس
شعبان عبد الاشقر التركي
عبد الوهاب الشيخ حسن
عناد محمد زبيده
خالد احمد السليمان
احمد محمد المبارك
عامر السيد علي
محمد محمود شحود
حسين عمر بدوي
طارق احمد البكري
علي احمد البطوشي
ابراهيم علاء الدين الموصلي
اسحاق الخالد
معتز عبد الرحيم العبسي
علي هلال العلي ادلب
عبد الرحمن محمد السعيد تل رفعت
مازن عبد الباسط زيتون
احمد حسن السلطان
محمد عادل حسن العثمان
بدر الدين عبد الدايم حمص
وليد محمد حنتش او حنتوش ادلب
دحام راغب السوداة
محمد فاتح احمد حمدو
اسامه احمد جقميره او جقمور
محمد عبد الله الجاسم
نوح موزر عبد الرزاق
احمد صالح الخلف
عبد الكريم الموح
حسين عيد المحمود عين العرب
خضر احمد الاحمد
عماد ابراهيم الغفاري
كتيبه فحام اريحا