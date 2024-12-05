بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم

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أعلنت الفصائل المسلّحة السورية بعد دخولها مدينة حماة، اليوم الخميس، أنها أخرجت مئات السجناء من السجن المركزي الذي اقتحمته أيضاً. وأكد أحد قادة الفصائل ان بين المحررين مجموعة من السجناء اللبنانيين.وانتشرت لائحة باسماء السجناء وهم:حسن محمد الجازيخليل محمد بعبوشادي رفعت الطهوليد محمد سلامةمصطفى محمد التناريبلال سمير فضلخضر محمد الشيخمحمد احمد حسن الحيلاوياياد عبد القادر بدويمحمد فاتح مامون شرابيزيدان علي عنانانور عبد العزيز مغربيخالد محمد اليوسفمحمد سعيد الاشقرباسل محمد العبد اللهاسامةعبد الرحمن بدويمحمد احمد عموريرضوان محمد متعب ادلبفادي احمد الخطيبرامي حمد الجاموسعبد الرحمن احمد باكيرسامي عكرمة شريقيمصطفى خالد ناقوحعلي محمد جميل منلاحمحمد اسامه حاج احمدخالد حسن ازكاحاحمد محمود السويدمحمد عبد العزيز الباشاحسن عبد الله حمشوعبد الرحمن خلف المزهولفيصل توفيق المهبانيعبد الرزاق الرحالعز الدين محمد برغوداحمد علي الخضر دومامحمد وديع الحمود حماهرستم خليل الموسىبريك علي الشنان جندالشامعبد السلام نواف اليوسفسليمان محمد سليمانبشار طاهر العوضمحمد عبد الستار دندلمحمد جيجان الاحمد جيجانمحمود حسن دخيل الجغيفي عراقيشحادي محمد شحاده عنجارهيوسف محمد حميدهمبارك سعيد الصغيريعبد الجبار خلف الحسينمحمد احمد عموريعبد السلام نواف اليوسفوليد محمد سلامهرستم خليل الموسىاحمد حسين الاحمدمحمد نجيب عبد السلاماحمد اسماعيل الموحدمصطفى محمد التناريايمن مصطفى عيدوليد حمد الله محمد الراوي عراقيدحام جاسم الوقاعاحمد عبد المنعم عدلامصطفى مدين السعيدابراهيم حسين المسلطمصطفى عبد الرحيم عنوشمعد عبد الحميد الاسعدجاندار احمد قاسمبلال فصيح هنداويمثنى مالك عبد الكريم الحلقي عراقيابراهيم احمد ناصر سراقبجوان مروان اسماعيلانس رجب عكوشغياث اسعد حليمةعلي سليم يحيىايمن عواد الخليففهد احمد الحسن الصفراجهاد يوسف ديابايهاب محمد علي السفرجيوسام ياسين المفعلانيخليل محمود خليل حماهعبد الله ابراهيم فرهودخضر حمدان الحمدعمار صالح الحمود دير الزوراحمد نواف العبيدايمن عبد الجوادمحمد محمد عيد الحماديحسام خالد الشبيبخالد سليمان الحمدوحسن عبد المحسن الحمدونيفراس عبد الستار سحاريمحمد طراد احمد الغضبعواد احمد العبد الموسىحسام عزيز السميطمحمد شكري درعان الحسين اسماعيل خضر المحمدابراهيم احمد الابراهيمعبد الهادي محمد عرابيمحمد احمد السليمانمحمود عبد الحميد ستوتفراس عبد الحميد نعسانعبد الباسط احمد زكريامنير محمد الحسينمحمد حمدو الطالبمحمد احمد دعفيسمحمد ممدوح حيدرطلال خليف الجاسمرياض الشيخ محمود قلعة المضيقجاسم ابراهيم الابراهيمعلاء احمد زين العابدينمحمد عبد المجيد المبروكعمر محمد سندهمحمود شبلوط شبلوطرامي محمد علي الامينعمر محمد البرهوماسماعيل احمد الجمعه السفيريايمن محمد طبنجصالح نور الدين مصطفىحسام الدين خنجرمحمد احمد العلي زردناغزوان احمد مشهدانيخالد علي الوحيشخليل الحسين الاحمدمحمد مصطفى هاشم حلومعبد الكريم عبد القادر عسافتيسير محمد عبدهعبد الحكيم عادل حج قدوربلال فصيح هنداوياحمد علي سلوماحمد زيوار مطرب الجناحناجي حسن سرحانجهاد عبد الكريم العليمحمود مصطفى البكوراحمد المحمد الاحمد السفيرةاحمد بريق صادق حلبجاندار احمد قاسم كرديبهاء عبد الكريم عبودمحمود محمد شعبان عرجةعبد الرحمن ابراهيم ابراهيمعبد الهادي مصطفى لعلعلياسر فتح الله رمضونحمد حمدان الخضرثائر مصطفى ندافوسيم نديم المعروفمحمد السويد علي المحلاوي عراقيعمار خلف دياب سويد المحلاوي عراقييوسف اسماعيل اليوسفمحمد ملحان احمد علياحمد معروف الجبانحسن ابراهيم الحسنامجد محمد السايسصافي حسن خليل العزيزييحيى محمد امين السحارهمصطفى حمادي العموريخالد محمود هلال جيرودبكري حسين عكوحسن مصطفى رفاعيفادي احمد الخطيب ادلبعمر قاسم الخمرانطلال الجاسم العبد اللهسالم سلوم الغبرة الشيخمحمد وسيم هشام الطويلمحسن زكريا مجلوبةحسن موسى الاحمدمحمد اسامه حاج احمد ادلبحسن علي الغزاليالعمر مصطفى بيطاريحيى محمود فرج الخطيبفراس خالد الدلمسشعبان عبد الاشقر التركيعبد الوهاب الشيخ حسنعناد محمد زبيدهخالد احمد السليماناحمد محمد المباركعامر السيد عليمحمد محمود شحودحسين عمر بدويطارق احمد البكريعلي احمد البطوشيابراهيم علاء الدين الموصلياسحاق الخالدمعتز عبد الرحيم العبسيعلي هلال العلي ادلبعبد الرحمن محمد السعيد تل رفعتمازن عبد الباسط زيتوناحمد حسن السلطانمحمد عادل حسن العثمانبدر الدين عبد الدايم حمصوليد محمد حنتش او حنتوش ادلبدحام راغب السوداةمحمد فاتح احمد حمدواسامه احمد جقميره او جقمورمحمد عبد الله الجاسمنوح موزر عبد الرزاقاحمد صالح الخلفعبد الكريم الموححسين عيد المحمود عين العربخضر احمد الاحمدعماد ابراهيم الغفاريكتيبه فحام اريحا