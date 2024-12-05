رئيس وزراء اليونان في بيروت غدا وهذا هو برنامج زيارته

يقوم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس بزيارة رسمية الى لبنان غدا الجمعة وليوم واحد

وسيصل الى السرايا عند الساعة الاولى والنصف من بعد الظهر حيث تقام له مراسم الاستقبال الرسمية ثم يعقد محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يليها لقاء صحافي مشترك.

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