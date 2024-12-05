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لبنان
خبر سار لسكّان بعلبك.. مشروع حيوي يخفف الازدحام المروري داخل المدينة
Lebanon 24
05-12-2024
|
11:23
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة "اكس": "واخيراً، تم تصديق تخطيط طريق دائري لمدينة بعلبك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة".
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واضاف: "الطريق الدائري لمدينة بعلبك يعد مشروعا حيويا يخفف الازدحام المروري داخل المدينة ويحسن انسيابية النقل، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز السياحة عبر تسهيل وصول الزوار إلى المواقع الأثرية. كما يسهم في تقليل التلوث البيئي والضوضاء، ويعزز السلامة المرورية بفضل تصميمه الحديث".
وتابع: "المشروع يربط المدينة بالمناطق المحيطة بكفاءة ويفتح المجال للتوسع العمراني والتنظيم المستدام، مما ينعكس إيجابيا على نوعية الحياة والتنمية الشاملة".
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