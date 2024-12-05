باسيل: تحييد لبنان يعطينا قوة في المنطق الدولي وقوة دفاع عن نفسنا

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اشار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الى أن "اتفاق وقف النار قام به الشيعة مع اسرائيل بواسطة اميركا وبعلم الجيش اللبناني واقرته الحكومة وعلى جميع من قام بهذا الاتفاق الالتزام به".ولفت باسيل، في حديث تلفزيوني الى ان "العِبر من هذه الحرب للكلّ ويجب علينا تشارك المسؤولية والتعلّم ممّا حدث ومن راهن على زوال المكوّن الشيعي صُعق بوقف النار"، مؤكداً ان "حزب الله لم يتنهِ عسكريًا ولو استطاعت اسرائيل سحقه لفعلت".ولفت الى أننا "خسرنا معادلة الردع وفي الوقت عينه أُثبت ان اسرائيل لا تستطيع التنزه في لبنان كما فعلت في العام 1982 فلا انكسار ولا انتصار"، مضيفا: "الشيعة علموا أن الرهان على ساحات أخرى لم ينجح ولا يمكنهم أن يستمروا بخيارات خاطئة ويحملوا لبنان المسؤولية".ورأى باسيل ان "تحييد لبنان يعطينا قوة في المنطق الدولي وقوة دفاع عن نفسنا ويستكمل بتسليح جيشنا ووقف النار مثلما تضمن ضمانات اميركية وفرنسية يجب أن يترافق مع ضمانات دولية تعطي لبنان وضع التحييد لعدم اعتداء إسرائيل عليه".وشدد على أن "حزب الله لديه جزء من حديثه لناسه وجزء يتكلم معنا به ومن أعدّ الإتفاق فليتحمل مسؤولية تنفيذه”، لافتاً الى أنه “يجب أن نفكّر بأنفسنا ولأننا لم نستطع تحييد الحرب عنّا فالنحيّد تجدّدها".وعن كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول انتصار اكبر من عام 2006، قال: "مجبور يقول هيك" ولديه ما يكفي من الادراك والوعي أنه لا يمكن الاستمرار على ما كان عليه سابقاً"، مضيفاً: "لبنان ليس بلدا لساحة حروب بل حوار واستقرار وذلك يتم عبر تحييده عن الصراعات و"اذا عرفنا تصرّفنا" فإن الفترة المقبلة هي فترة استقرار".