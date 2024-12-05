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لبنان

لبناني فقد منذ 40 عاماً.. عثر عليه عقب اطلاق سراح السجناء من حماة اليوم

Lebanon 24
05-12-2024 | 16:35
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أعلنت فصائل المعارضة السورية عن تمكنها من إخراج مئات السجناء من السجن المركزي الذي تم اقتحامه في مدينة حماة اليوم الخميس.


ومن بين السجناء المحررين، تم الكشف عن أسماء عدة معتقلين، منهم مجموعة من السجناء اللبنانيين. كما تم التأكد من وجود علي حسن العلي، الملقب بـ "در إسماعيل"، وهو مفقود لبناني من بلدة تاشع العكارية كان قد اختفى منذ 40 عامًا في منطقة التبانة بطرابلس، ليتم العثور عليه اليوم بين السجناء الذين تم تحريرهم، وفقاً لقناة "الجديد".
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وأكد رئيس بلدية تاشع نايف الموري أنه "جرى التعرّف على ابن البلدة علي حسن علي بعد 39 عاماً على اختفائه".

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