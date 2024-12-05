15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الساعات الـ 24 الأخيرة حاسمة
Lebanon 24
05-12-2024
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ريشار حرفوش في" نداء الوطن": مع اقتراب موعد الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس جديد، وقبل الدخول في فترة الأعياد والتي تَفرض إطفاء المحركات السياسيّة، يسود الترقّب خصوصاً في ظل التباينات القائمة حول الأسماء، ورغم أن البعض يتوقع استمرار حالة الجمود، تشير مصادر قريبة من الرئيس بري لـ "نداء الوطن" إلى أنه "مصرّ على المضي قدماً في العملية الانتخابية، متوقعاً أن تتبعها خطوة تشكيل حكومة جديدة".
Advertisement
رئيس المجلس، الذي أكد أنه مصمّم على عقد عدة جلسات وصولاً إلى انتخاب الرئيس، معلقاً بنبرة ساخرة على إمكانية عدم نجاح الجلسة الأولى: "ماذا سأقول للسفراء؟ لم نفلح بانتخاب الرئيس؟ أعطيت مهلة شهر للنواب ليتفقوا"، ختمت المصادر عبر "نداء الوطن". وفي إشارة قوية وتحمل دلالات، وجه بري دعوةً إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين لحضور الجلسة وقد وَعد بتلبية الدّعوة.
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك يقول عبر "نداء الوطن": "منذ سنتين ونحن نطالب بجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد"... "لن نغيّر قناعاتنا، وسنحضر الجلسة ونؤمّن النصاب، ولن نساهم في تطييره، فنحن أخذنا الموضوع بكل جديّة حول هذه الجلسة تحديداً".
وتابع: "نترقب في جلسة التاسع من كانون الثاني جديّة فريق الرئيس بري وحلفاء الثنائي الشيعي ومدى التزامهم بوعد رئيس المجلس".
وختم: "الأمر الوحيد الذي يخيفني، يكمن بالجلسات الـ 12 السابقة والتي تم تعطيل النصاب فيها في الدورات المتتالية".
ورغم عدم الرغبة الأميركية بالاستعجال في حسم الملف الرئاسي، إلا أن مرجعاً سياسياً أميركياً أكد أن الساعات الـ 24 الأخيرة التي تسبق جلسة التاسع من كانون الثاني هي الحاسمة في تحديد الاتجاهات النهائية بشأن الأسماء المطروحة، ومن المبكر الدخول في بازارات الأسماء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
Lebanon 24
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
12:32 | 2024-12-05
05/12/2024 12:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
03:36 | 2024-12-05
05/12/2024 03:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير بسبب "أبو الطس".. شاهدوا بالفيديو ما حصل بين الجيش وعدد كبير من الشبان
Lebanon 24
توتر كبير بسبب "أبو الطس".. شاهدوا بالفيديو ما حصل بين الجيش وعدد كبير من الشبان
08:02 | 2024-12-05
05/12/2024 08:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن اللبنانيين في سجن حماة... ماذا أعلنت هيئة تحرير الشام؟ (فيديو)
Lebanon 24
عن اللبنانيين في سجن حماة... ماذا أعلنت هيئة تحرير الشام؟ (فيديو)
09:53 | 2024-12-05
05/12/2024 09:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محاضر ضبط السير "من جديد"
Lebanon 24
محاضر ضبط السير "من جديد"
02:45 | 2024-12-05
05/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2024-12-05
4 مرشحين طرحوا في المداولات الفرنسية - السعودية
22:03 | 2024-12-05
اكتمال عقد لجنة الإشراف والجيش يعزّز وحداته الحدودية شرقاً وفي الجنوب
22:10 | 2024-12-05
مجلس الأمن يدعو لمتابعة تنفيذ الهدنة والقرار 1701 لبنانياً وإسرائيلياً
22:15 | 2024-12-05
قلق لبناني من التداعيات السورية ووحدات للجيش عند الحدود الشرقية
00:28 | 2024-12-06
صباح اليوم.. هذه الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة
00:06 | 2024-12-06
دخان كثيف يغطي سماء الجناح والاوزاعي.. إليكم السبب
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
06/12/2024 07:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
06/12/2024 07:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
06/12/2024 07:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24