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لبنان

فجر اليوم.. إليكم ما جرى عند الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف فجر اليوم الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا في شمالي الهرمل والقاع بغارات عدة.
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