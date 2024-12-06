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لبنان

صباح اليوم.. هذه الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة

Lebanon 24
06-12-2024 | 00:28
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تشهد عدد من الطرقات اللبنانية زحمة سير، صباح اليوم، الجمعة.

وحسب غرفة التحكم المروري فإنّ حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل.

كما وأنّ حركة المرور كثيفة على اوتوستراد انطلياس باتجاه الزلقا، وعلى اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار.
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