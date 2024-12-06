صباح اليوم.. هذا ما تشهده بلدة عيترون

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عملية التمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع العدوّ الإسرائيلي في المالكية والتلال المجاورة باتجاه عيترون في القطاع الاوسط لا زالت مستمرة.

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