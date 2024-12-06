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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما تشهده بلدة عيترون

Lebanon 24
06-12-2024 | 00:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عملية التمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع العدوّ الإسرائيلي في المالكية والتلال المجاورة باتجاه عيترون في القطاع الاوسط لا زالت مستمرة. 
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