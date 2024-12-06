Advertisement

لبنان

تأجيل الجلسة ممكن؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-12-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1288662-638690700169731680.jpg
Doc-P-1288662-638690700169731680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر نيابي مستقل الى أنه سمع من عدد من زملائه في المعارضة وحتى من الفريق الآخر، أي الكتل المتفرقة، أنه من الممكن جداً أن يتم تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري قبل إنعقادها، وذلك من أجل المزيد من الإستشارات والتواصل والتفاوض لتكون الجلسة التي ستعقد منتجة ومثمرة وتُفضي الى إنتخاب رئيس جمهورية توافقي على قدر طموحات وتطلعات الشعب اللبناني في المرحلة الراهنة.
Advertisement
ولفت المصدر الى أن لا مشكلة لدى الرئيس نبيه بري بتأجيل الجلسة شهرا إضافي طالما ان الفراغ دخل في عامه الثاني ، وهكذا تكون الأمور في الجنوب أكثر وضوحاً من ناحية إنسحاب الجيش الإسرائيلي وتطبيق القرار الدولي ١٧.١ بكل مندرجاته .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-12-06
02:15 | 2024-12-06
02:13 | 2024-12-06
02:06 | 2024-12-06
02:00 | 2024-12-06
01:59 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24