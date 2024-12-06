تأجيل الجلسة ممكن؟

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لفت مصدر نيابي مستقل الى أنه سمع من عدد من زملائه في المعارضة وحتى من الفريق الآخر، أي الكتل المتفرقة، أنه من الممكن جداً أن يتم تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري قبل إنعقادها، وذلك من أجل المزيد من الإستشارات والتواصل والتفاوض لتكون الجلسة التي ستعقد منتجة ومثمرة وتُفضي الى إنتخاب رئيس جمهورية توافقي على قدر طموحات وتطلعات الشعب اللبناني في المرحلة الراهنة.ولفت المصدر الى أن لا مشكلة لدى الرئيس نبيه بري بتأجيل الجلسة شهرا إضافي طالما ان الفراغ دخل في عامه الثاني ، وهكذا تكون الأمور في الجنوب أكثر وضوحاً من ناحية إنسحاب الجيش الإسرائيلي وتطبيق القرار الدولي ١٧.١ بكل مندرجاته .