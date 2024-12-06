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لبنان

هذا ما قالته إسرائيل عن قصف معبر العريضة.. شاهدوا لحظة الضربة

Lebanon 24
06-12-2024 | 01:22
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قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي أنّ إسرائيل هاجمت في سوريا محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية تم وضعها بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان.

وزعم أن طائرات حربية لسلاح الجو الاسرائيلي شنّت خلال الليلة الماضية غارات استهدفت محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية بالقرب من المعابر الحدودية السورية بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله.
 
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