هذا ما قالته إسرائيل عن قصف معبر العريضة.. شاهدوا لحظة الضربة

قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي أنّ إسرائيل هاجمت في سوريا محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية تم وضعها بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان.



وزعم أن طائرات حربية لسلاح الجو الاسرائيلي شنّت خلال الليلة الماضية غارات استهدفت محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية بالقرب من المعابر الحدودية السورية بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله.

#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم في سوريا محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية ارهابية تم وضعها بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان



🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الليلة الماضية غارات استهدفت محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية بالقرب من المعابر الحدودية التابعة للنظام السوري بين… pic.twitter.com/vgxevBkgM2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2024 Advertisement



