هذا ما قالته إسرائيل عن قصف معبر العريضة.. شاهدوا لحظة الضربة

#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم في سوريا محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية ارهابية تم وضعها بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الليلة الماضية غارات استهدفت محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية بالقرب من المعابر الحدودية التابعة للنظام السوري بين… pic.twitter.com/vgxevBkgM2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2024
#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم في سوريا محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية ارهابية تم وضعها بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الليلة الماضية غارات استهدفت محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية بالقرب من المعابر الحدودية التابعة للنظام السوري بين… pic.twitter.com/vgxevBkgM2