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لبنان

رسائل تلقاها "حزب الله".. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2024 | 01:30
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وردت رسائل مباشرة إلى "حزب الله" من أصدقاء له تفيد بأنه يجب التعاطي بـ"حكمة" أكبر مع الشخصيات التي تُخالفه الرأي على صعيد الحرب التي حصلت، خصوصاً أن هذا الأمر أساسي في المرحلة الحالية.
ووفقاً للمصادر، فإنَّ الظروف الحالية تقتضي تغيير "سلوك التعامل"، فالبلاد دخلت في دمار غير مسبوق ولا يُمكن منع الناس من التعبير عن ظروفهم التي تدهورت بسبب ما حصل.
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ولفت مصدر عسكري  له باع طويل في قضايا الحروب البرية والإحتلال ومقاومته الى أن فكرة عودة "العمليات الإستشهادية" ضد الجيش الإسرائيلي قد تعود لعدة أسباب أبرزها :توسع الإحتلال ليشمل مناطق واسعة في الجنوب  وخاصة في القطاعين الأوسط والغربي وتمركز القوات الإسرائيلية في مناطق محددة وإقامة حواجز على الأرض وبين القرى اضافة الى شح السلاح المناسب وقطع الإمداد عن كافة جبهات الجنوب.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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