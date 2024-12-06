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لبنان

تُشكل خطراً".. ما مصير مليون قارورة غاز متضرّرة من الحرب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2024 | 01:45
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أحال رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون مؤخرا كتاباً إلى وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض يطلب فيه  إصدار قرار بتلف قوارير الغاز المتضرّرة جراء الغارات الإسرائيلية وإبلاغ الشركات باستلامها واستبدالها بأخرى جديدة.
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ولفت زينون عبر "لبنان 24" إلى ان "هناك نحو مليون قارورة غاز متضررة في المنازل والمطاعم والأفران بأوزان مختلفة"، محذرا من ان "هذه القوارير أصبحت غير صالحة للاستعمال وتُشكّل خطراً على السلامة العامة".
وأشار زينون إلى انه "من خلال هذا الطلب وزارة الطاقة لا تتكبّد أي كلفة مالية على عملية استبدال القوارير بل هناك رسم بقيمة دولار واحد يدخل من ضمن سعر القارورة وعند بيع "سِكر النحاس" والحديد عند التلف يذهب ثمنهما لدعم كلفة قارورة الغاز الجديدة".
وتابع ان "نسبة القوارير المتضررة سترتفع مع مواصلة رفع الأنقاض والردم عن الأبنية المُتضررة"، موضحا ان "النقابة بانتظار ان يصدر وزير الطاقة قرارا باستبدال القوارير المتضررة بأخرى جديدة".
وأكد زينون ان "هذه الخطوة جاءت بهدف التوفير على أصحاب هذه القوارير خصوصاً أنهم يعانون من مصيبة دمار بيوتهم فلا ينقصهم تكبّد كلفة شراء قوارير غاز جديدة إضافة إلى تأمين سلامة المواطنين والبيئة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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