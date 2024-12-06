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لبنان

تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية.. هذا مضمونها

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-12-2024 | 02:15
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بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأ يتكشف حجم الدمار الهائل الذي لحق بالأبنية والوحدات السكنية في المناطق التي تعرّضت لضربات إسرائيلية عنيفة ومن بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.  
فقد أصبحت العديد من الأبنية المُتضررة جزئيا أو القريبة من الأبنية المُستهدفة غير صالحة للسكن ولاسيما في حارة حريك وباتت تشكّل خطرا على المواطنين لاسيما في حال حدوث هزة أرضية أو جراء الأحوال الجوية العاصفة.
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وقد تم ابلاغ سكان هذه الأبنية بأنه سيتم هدمها في القريب العاجل وذلك بعدما تم الكشف عليها من قبل مهندسين ومقاولين، وطلب منهم افراغ شققهم ونقل ما تيّسر من أثاث وأمتعة وتم وضع إشارات على الأبنية الخطرة لتحذير قاطنيها.
يُشار إلى انه بحسب "الدولية للمعلومات" تم تدمير نحو 417 بناء بشكل كامل في الضاحية الجنوبية أي ما يُعادل ما بين 8300 و12 ألف و500 شقة سكنية جراء العدوان الاسرائيلي.



المصدر: لبنان 24

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