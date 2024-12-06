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لبنان

لتقديم يد العون.. وزارة الصناعة تجمّع معلومات عن المعامل المتضرّرة

Lebanon 24
06-12-2024 | 01:54
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً طلبت فيه من أصحاب المصانع المدمّرة والمتضرّرة كلّياً أو جزئياً تزويدها بنسخ عن المستندات الثبوتيّة العائدة لهذه المؤسّسات، وبالصور عن الدمار والخسائر  التي لحقت بالأبنية والآلات والتجهيزات والسيارات، تمهيداً لقيام فرق الوزارة بكشوفات ميدانية وإعداد تقارير رسمية لرفعها إلى الحكومة، كما إلى الدول والمنظّمات العربية والدولية المستعدّة لتقديم يد العون والمساعدة والمساهمة بالتعويض وتمويل أعمال اعادة البناء والإعمار.
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وطلبت التواصل مع المهندس ماهر الخطيب عبر رقم الهاتف التالي: 01/426609
 
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