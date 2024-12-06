منيمنة يدعو لتحرك فوري بشأن اللبنانيين في السجون السورية

كتب النائب إبراهيم منيمنة على منصة "إكس": "الأخبار المتداولة عن خروج مواطنين لبنانيين من سجن حماة اليوم، بعد تحريره من قبضة النظام السوري، هي في حقيقتها أخبار مؤلمة، تذكر الدولة والسلطات المتعاقبة بمسؤولياتها وتقصيرها. إن هذا السجن والاخفاء القسري، كان خارج إطار القانون، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث تم احتجاز المعتقلين دون محاكمات أو معلومات عن أوضاعهم. يحتمل ان النظام السوري قد لا يزال يحتجز الكثير من اللبنانيين الآخرين في سجونه، ولا بدّ من المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين اللبنانيين وكشف مصيرهم. كما يجب أن تكون هناك محاسبة لكل من تورط في هذه الانتهاكات الجسيمة. أدعو الحكومة إلى التحرك فورا بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتبيان مصير اللبنانيين في السجون السورية في حماة أو في السجون التي لا تزال تحت سيطرة النظام، والعمل بجدية لانهاء هذه المعاناة المستمرة".

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