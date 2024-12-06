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لبنان

اجتماع لـ"مجلس التنسيق المسيحي" ناقش التحديات الصحية في ظل الأزمات

Lebanon 24
06-12-2024 | 02:41
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عقد "مجلس التنسيق المسيحي"  في مقر المجلس في مطرانية أنطلياس، طاولة مستديرة في حضور وزير الصحة فراس الابيض، راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم ورئيس المجلس الدكتور فؤاد ابو ناضر والاعضاء والصحافي جان عزيز.
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بداية، رحّب رئيس المجلس الدكتور فؤاد أبو ناضر بالحضور و أكًد أن "اللقاء من سلسلة اللقاءات التي سيقوم بها المجلس دوريًا لمواكبة الأوضاع الراهنة، لاسيما تلك السائدة في مناطق الجنوب والبقاع مع خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة بنتيجة الاعتدءات الإسرائيلية".  
 
وفصَّل الوزير الأبيض أعمال وزارته ولجنة الطوارىء بعد حادثة "البيجرز" وخلال الحرب في تأمين المساعدات الطبية، كما تناول الصعوبات التي يواجهونها للحصول على التمويل في ما يتعلق بأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.

وأشار الى "كيفية تأمين وصول الأدوية المستعصية والمزمنة  إلى مناطق خارج نطاق بيروت الكبرى و جبل لبنان". وشرح الوزير الأبيض أن "مجمل الإعانات الطبيّة والدوائيّة التي وصلت خلال الحرب، كانت متواضعة وقليلة مقارنة مع ما وصلنا منها بعد انفجار المرفأ".

اختتم اللقاء المطران بو نجم الذي طالب الحكومة، الممثلة بوزير الصحة، بـ "تحمَل مسؤولياتها التاريخيّة بإعادة بناء مقوًمات دولة الحقّ و القانون". (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
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