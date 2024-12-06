خريس: تغلبنا على الظروف الصعبة

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قامت حركة "أمل" واهالي بلدة برج رحال احتفالا تأبينيا في حسينية البلدة لعدد من ابنائها الذين توفوا خلال فترة النزوح، في حضور النائب علي خريس والشيخ حسين عليان وعدد من فاعليات البلدة.تحدث النائب خريس عن المتوفين "الذين جمعتهم الظروف الصعبة وتوفوا بعيدا عن بلدتهم، حيث كانت تجمعهم برج رحال البلدة الابية التي وقفت مع الإمام القائد السيد موسى الصدر ووقفت مع المقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي، اليوم تقف لتؤبن عدد من ابنائها الكرام تجمعنا سماء وأرض برج رحال بعد أن فرقتنا الظروف الصعبة".ختم: "تغلبنا على الظروف الصعبة وعادت الناس إلى ارزاقها وبيوتها والتقت الارحام تمارس أعمالها من أجل تثبيت الصمود" .