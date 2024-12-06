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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقول زوطر وأرنون وعيناتا

Lebanon 24
06-12-2024 | 02:53
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أعلنت قيادة الجيش، أنه “بتاريخ 6 / 12 /2024، ما بين الساعة 9.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الحقول التالية: زوطر وأرنون – النبطية، وعيناتا – بنت جبيل.
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