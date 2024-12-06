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لبنان
الحسن يكشف.. إليكم تاريخ العودة الكاملة لرحلات الـ"MEA"
Lebanon 24
06-12-2024
|
03:57
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لفت رئيس مطار بيروت الدوليّ فادي الحسن أنّ حركة القادمين إلى لبنان بدأت ترتفع، لكن "لن نصل إلى الأرقام، التي وصلنا إليها، في كانون الأوّل، العام الماضي، وذلك لأسباب عديدة".
وأعلن الحسن خلال حديث صحافي أنّ 11 كانون الأوّل هو تاريخ العودة الكاملة لشركة طيران الشرق الأوسط بقدرتها الاستيعابية.
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وأوضح أنّ ضريبة الـ20% المفروضة على المغادرين من المطار، خُصّصت لتنفيذ مشاريع مخصصة له و"سيلاحظ المغادرون والقادمون التغيير فيه، بداية من الصيف المقبل".
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