الدفاع المدني: 44 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 44 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-اخماد حرائق:20: منازل:4، مختلف:1، سيارات:2، كهرباء:1، اعشاب:6، احراج:1*جراء القصف : ركام مبنى سكني:1-انقاذ:2*جراء القصف: مواصلة البحث والانقاذ:2-اسعاف:19: حالات طارئة:3، حوادث سير:2، نقل مرضى:11، نقل جثث:2*جراء القصف:انتشال أشلاء:1-خدمات عامة:1