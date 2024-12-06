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لبنان

الجيش يوقف 36 سورياً

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:48
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات 36 سوريًّا وفقًا لما يلي:
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- توقيف 24 سوريًّا على حاجز دير عمار - الشمال لتجولهم داخل الأراضي اللبانية بصورة غير قانونية.
-توقيف 12 سوريًّا في منطقة بيت الطشم - الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
سُلّم الموقوفون وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".
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