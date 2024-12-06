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لبنان

أعلانان لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.. هذا ما جاء فيهما

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:56
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أصدرت مياه بيروت وجبل لبنان إعلانين،  جاء في الأول الآتي:

"على المشتركين الذين يرغبون بإلغاء اشتراكاتهم الدائمة أو الموقتة من أي نوع كانت التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لالغاء هذه الاشتراكات في مهلة أقصاها 15/12/2024، على أن تسدد المبالغ المتوجبة عليهم لتنفيذ عملية الالغاء وفقا وفقا للاصول قبل 31/12/2024 والا اعتبرت الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا بالشروط نفسها.
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 وجاء في الاعلان الثاني، الآتي: 

"دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، في مهلة لا تتعدى 31/12/2024 في ما خص اصدار 2024 بواسطة الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS  MACHINEالموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT. واعتذرت حاليا من مشتركيها عن امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml  أو app mobile ebml وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد.
وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.
4- خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6-خفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
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