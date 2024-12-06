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لبنان
الجميّل عن تحرير سجناء في سوريا: لبنان الرسمي ملزم بمعرفة مصير أبنائه
Lebanon 24
06-12-2024
|
04:56
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كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه الخاص على "اكس":
"على وقع الأنباء الواردة من حماة عن تحرير سجناء ومن بينهم لبنانيون محتجزون منذ عقود، نطالب الحكومة اللبنانية بإيلاء هذا الموضوع أقصى الاهتمام ومتابعته مع أجهزة الأمن وجمع المعلومات وصولا إلى إرسال فرق خاصة للكشف عن مصير المعتقلين هناك وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي الكتائبي القائد بطرس خوند، واستعادة من تحرّر بأقصى سرعة".
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أضاف: "لبنان الرسمي ملزم بمعرفة مصير أبنائه وعدم تركهم للمجهول بعد كل هذه السنوات من الإهمال والخضوع للنظام السوري المجرم، وآن الأوان لإقفال هذا الملف احتراماً لهم ولعائلاتهم الصابرة على آلامها منذ عشرات السنين".
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