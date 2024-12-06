Advertisement

لبنان

الجميّل عن تحرير سجناء في سوريا: لبنان الرسمي ملزم بمعرفة مصير أبنائه

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1288792-638690831293189304.png
Doc-P-1288792-638690831293189304.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه الخاص على "اكس":

"على وقع الأنباء الواردة من حماة عن تحرير سجناء ومن بينهم لبنانيون محتجزون منذ عقود، نطالب الحكومة اللبنانية بإيلاء هذا الموضوع أقصى الاهتمام ومتابعته مع أجهزة الأمن وجمع المعلومات وصولا إلى إرسال فرق خاصة للكشف عن مصير المعتقلين هناك وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي الكتائبي القائد بطرس خوند، واستعادة من تحرّر بأقصى سرعة".
Advertisement

أضاف: "لبنان الرسمي ملزم بمعرفة مصير أبنائه وعدم تركهم للمجهول بعد كل هذه السنوات من الإهمال والخضوع للنظام السوري المجرم، وآن الأوان لإقفال هذا الملف احتراماً لهم ولعائلاتهم الصابرة على آلامها منذ عشرات السنين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2024-12-06
09:51 | 2024-12-06
09:33 | 2024-12-06
09:27 | 2024-12-06
09:25 | 2024-12-06
08:54 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24