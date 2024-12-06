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لبنان

سقوط صاروخ اعتراضي فجرا في جديدة القيطع

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان صاروخا اعتراضيا سقط فجر اليوم الجمعة في خراج بلدة جديدة القيطع في عكار قرب حي ال كوراني، واتت الاضرار مادية.


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صاروخ

عكار

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