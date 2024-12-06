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لبنان

وزير الدفاع: استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية خرق فاضح لترتيبات وقف النار

Lebanon 24
06-12-2024 | 05:47
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، وزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو والوفد المرافق، في حضور سفير إيطاليا في لبنان  فابريتسيو مارتشيلي.
ولدى وصوله الى وزارة الدفاع، قُدمت للوزير كروسيتو التشريفات اللازمة ثم وضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني، بعدها عُقد اجتماع تم خلاله البحث في العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان. وكان عرضٌ للتّعاون العسكري بين البلدين، وأهميّة الدّور الّذي تقوم به الوحدة الإيطاليّة في إطار القوّة الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
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واطلع كروسيتو، الوزير سليم على المساعي التي بذلتها ايطاليا للتوصل الى وقف اطلاق النار ومواصلة العمل لإرساء الإستقرار في لبنان لا سيما في جنوبه من خلال التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني.
 
 
كما أكد استمرار دعم إيطاليا للجيش، عبر تنظيم المزيد من المؤتمرات لتعزيز قدراته لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة.  

بدوره، شكر الوزير سليم لإيطاليا دعمها للبنان ومساعدتها الجيش، مؤكدا حرص لبنان على سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها على رغم الاعتداءات الاسرائيلية على مواقعها، مشيرا الى ان "الجيش كان وسيبقى حريصا على اقصى درجات التعاون مع اليونيفيل لا سيما في هذه المرحلة حيث يضطلع الجيش بدور مركزي في الحفاظ على الأمن والإستقرار في الجنوب بالتعاون الوثيق مع اليونيفيل". 

ولفت الوزير سليم الى استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ما يشكل خرقاً فاضحاً لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار، مشددا على التزام لبنان بالقرار 1701 بكلّ مندرجاته.
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