بعد توتّر الأمس... هكذا يبدو الوضع في منطقة الفوار

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ وحدات الجيش لا تزال متمركزة عند مفرق الفوار، بعدما شهدت المنطقة المذكورة حملة كبيرة من المداهمات جرى خلالها توقيف أشخاص اعتدوا على عسكريين أثناء توقيف أحد المطلوبين.

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وعمل الجيش أيضاً على إزالة أكشاش ومحلات.