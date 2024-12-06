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لبنان

بيانٌ من الأمن العام.. هذه المعابر مقفلة حتى إشعار آخر

Lebanon 24
06-12-2024 | 06:03
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اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان " أنه نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية، لاسيما في الشمال، قررت المديرية إقفال هذه المعابر حتى إشعار آخر، حفاظاً على سلامة العابرين والوافدين. على ان يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا امام  حركة الدخول والخروج، خصوصا للرعايا السوريين، وفقاً للإجراءات الاستثنائية الموقتة والتعليمات المعممة سابقا".
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