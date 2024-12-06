المفتي قبلان: ما يحصل في سوريا يؤثر على لبنان والمنطقة

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة "للدولة اللبنانية"، قال فيها: "ما قدّمته المقاومة على مستوى العطاء السيادي لا سابق له بتاريخ هذا البلد، والدولة مطالبة بدورها ووظيفتها، ولا قيمة للدولة بلا ناسها وسيادتها، ولا شرف للوطن بلا مواطنيه، ولا قيمة للبيانات بلا برامج عملية، والمطلوب استنفار وطني على مستوى الإدارات والمؤسسات العامة، واللحظة لِرد الدين الوطني، والاستهتار خيانة، والبلد بلدكم والناس ناسكم، والطائفة الشيعية طائفة معطاءة بكل شيء وأعز شيء، ولديها تاريخ لا سابق له بالعطاءات السيادية والوطنية، والمطلوب رد بعض الجميل، وضريبة الدم ثمنها وطن مصان ومستقل ومحمي، والتهرب من المسؤولية كارثة وطنية، ورمي المسؤوليات على الإدارات والجهات تضييع للمسؤولية الوطنية".

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وأضاف في خطبة الجمعة: "الخلاف السياسي يزيد من أزمات البلد، والقطيعة السياسية انتحار، واللحظة للتاريخ، ولبنان ضمن منطقة تغلي بالأزمات، وما يحصل في سوريا يؤثر على لبنان والمنطقة، والمحرقة الأميركية تريد نسف المعادلة التاريخية بالنار والخراب، والحل بتحصين واقعنا الداخلي والتلاقي السياسي وجلوسنا على طاولة وطنية تنتهي بالإتفاق على رئيس يؤكد ميثاقيتنا الوطنية ويتعامل مع القضايا الوطنية من منظار داخلي ولا حظ فيه من سياسات الخراب الخارجية".

كما رأى أن "الرئيس نبيه بري فضرورة وطنية، وقيمة لبنان من قيمة نظامه التمثيلي، والرئيس نبيه بري حارس هذا النظام، وقدراته الوطنية ضمانة لكل الطوائف، والعين على تسوية تمر بمطبخ مجلس النواب بعيداً عن السكاكين الخارجية، ولبنان أمانة والنار من حوله، والمشاريع الخارجية محارق وظيفتها خراب الأوطان".