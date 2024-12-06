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لبنان

دولارات مزورة في لبنان.. احذروها

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-12-2024 | 06:29
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بدأ صرافون في سوق الدولار بتحذير زبائنهم من دولارات مزورة تنتشر في السوق اللبناني تم إدخالها إلى لبنان خلال الحرب الأخيرة.
وذكرت المعلومات أنَّ الدولارات المزورة غالبيتها من فئة الـ50 والـ100 دولار، في حين أنّ بعضها يصعب اكتشافه بسهولة.
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وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق بالدولارات المزورة قائمة على قدمٍ وساق من قبل الصرافين لمنع انتشارها.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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