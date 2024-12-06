الجيش: جولة بالطوافة لعدد من أعضاء لجنة الإشراف الخماسية فوق قطاع جنوب الليطاني

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "ضمن إطار متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، جال رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي Major Gen. Jasper Jeffers والجنرال الفرنسي Brigadier General Guillaume Ponchin والعميد الركن إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني، بالطوافة فوق قطاع جنوب الليطاني للاطّلاع على الواقع الميداني. وستعقد اللجنة اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل".

Advertisement