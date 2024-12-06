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لبنان

منذ الصباح... هذا ما تشهده بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
06-12-2024 | 07:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ لا يزال منذ الصباح، يُطلق النار من الأسلحة المتوسطة وأحيانا القذائف الصاروخية باتجاه عدّة أحياء في بلدة عيترون في القطاع الأوسط.
 
 
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عيترون

إطلاق النار

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