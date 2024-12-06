منذ الصباح... هذا ما تشهده بلدة جنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ لا يزال منذ الصباح، يُطلق النار من الأسلحة المتوسطة وأحيانا القذائف الصاروخية باتجاه عدّة أحياء في بلدة عيترون في القطاع الأوسط.

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