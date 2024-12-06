أمن الدّولة تحدّد موعداً للاختبار النّفسيّ لدورة ضبّاط الاختصاص

اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "ضمن سياق تنظيم مباراة لتطويع ضبّاط اختصاص في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، والّتي قد أعلِن عنها في بيان سابق، تحدّد المديريّة السّاعة الثّامنة من صباح يوم الثّلاثاء، الموافق في 10-12-2024، لإجراء الاختبار النّفسيّ للمرشّحين، وذلك في الجامعة اللبنانيّة في الحدث - كلّيّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، على أن يصطحب كلّ مرشّحٍ معه مستنداً ثبوتيّاً يحمل رسمه الشّمسيّ".

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