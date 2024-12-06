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لبنان

إستهداف سيارة في بنت جبيل

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بنت جبيل.
 
 
وأشارت إلى أنّ الصاروخ لم يصب السيارة.
 
 
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